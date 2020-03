中古のIPv4アドレスはどんな手順で売却されるのか？

IPv4アドレスの不足は アメリカ や ヨーロッパ を始め大きな問題となっています。そのため、少しでも枯渇を遅らせるために、既に割り当てられているIPv4アドレスの売買がアメリカなどの一部地域で認められ始めています。どのようにしてIPv4アドレスが売却されるのかについて、インターネットテクノロジーのライターであるデビッド・ストロム氏が、自身の体験を基に語っています。 So you wanna buy a used IP address block? | Web Informant https://blog.strom.com/wp/?p=7561 ストロム氏が所有していたIPv4アドレスブロックは、PCなどに割り当てを行っていないほぼ未使用の状態でした。ストロム氏は2020年1月頃からIPv4アドレスの売却に乗り出しました。IPv4アドレスを売却するには、まずIPv4アドレスの所有を証明する書類を入手する必要があります。ストロム氏の場合、以前経営していた事業の法人税申告書にIPv4アドレスを記載していたので、それを使用したとのこと。 また、ストロム氏はIPv4アドレスを個人で所有していたのですが、個人で所有するIPv4アドレスは売却が認められていませんでした。売却が認められていたのは、法人が所有するIPv4アドレスのみだったため、ストロム氏はいったんIPv4アドレスの所有権を自身が経営する会社に譲渡しました。この手順は、ストロム氏が住む地域のIPv4アドレスの管理を行っている ARIN に対して身元を証明し、IPv4アドレス売却の許可を得るために必要な手順です。

2020年03月04日 08時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1m_mn

