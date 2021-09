「魔術師マーリンの物語」の写本の断片を調査した結果とは？

by University of Bristol 研究チームによると、発見された羊皮紙の断片は写本の一部であり、13世紀に作成された古フランス語のアーサー王伝説の散文作品「 ランスロ=聖杯サイクル 」の一節が含まれているとのこと。筆跡の分析から写本が1250~1275年に作成されたことがわかっており、言語学的な研究から写本が作成されたのはフランス北東部の可能性が高いことも確認されたそうです。 また、断片の余白に記された注釈から、写本が1300~1350年の間にイングランドへ渡っていたことも判明しました。中世のイギリスに存在した「ランスロ=聖杯サイクル」の写本は、ほとんどが1275年以降に作成されたものだそうで、今回発見された断片は特に古いものだったとテザー氏は述べています。その後、写本はオックスフォード大学またはケンブリッジ大学に所蔵されたとみられています。 ビーディー氏らの化学的な分析からは、写本に使われたインクが当時一般的だった鉄の塩やタンニンで作られる 没食子インク ではなく、よりマイナーで煤(すす)から作られる ランプブラック であることも判明。これは、写本を作成した工房の周囲で手に入る材料の種類に関係している可能性があるとのこと。

・関連記事

暗号資産のマイニング需要でHDD・SSDが品薄状態に陥っている - GIGAZINE



死海文書に「2人目の書き手」が存在することがAIを用いた筆跡鑑定によって明らかに - GIGAZINE



「死に至ることもある毒」に汚染された本が大学の図書館から見つかる - GIGAZINE



1300年前の文書を近世に作られた本の装丁から発見、文字の解読にも成功 - GIGAZINE



16世紀の本から「中世ヨーロッパのメガネ跡」が見つかる - GIGAZINE



大昔にまな板として敷かれていた本が今や世界に4冊しかない本としてユネスコ記憶遺産に登録されている - GIGAZINE



円卓の騎士・ガウェイン卿と緑色の騎士との「首切りゲーム」に挑むダークファンタジー映画「The Green Knight」予告編公開 - GIGAZINE



2021年09月08日 08時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.