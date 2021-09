Samsungが2億画素のスマホ向けイメージセンサーを発表、8K・30fpsでのムービー撮影にも対応

Samsungが8K・30fpsでのムービー撮影に対応した2億画素の「 ISOCELL HP1 」と、高速オートフォーカス技術・ Dual Pixel Pro に対応した「 ISOCELL GN5 」の2種類のスマートフォン向け イメージセンサー を2021年9月2日(木)に発表しました。 Samsung Brings Advanced Ultra-Fine Pixel Technologies to New Mobile Image Sensors – Samsung Global Newsroom https://news.samsung.com/global/samsung-brings-advanced-ultra-fine-pixel-technologies-to-new-mobile-image-sensors ◆2億画素イメージセンサー「ISOCELL HP1」 「ISOCELL HP1」はスマートフォンに無理なく収まるサイズに2億個のピクセルが詰め込まれており、ピクセルサイズはわずか0.64μmと極小サイズになっています。

・関連記事

Samsungが初の0.64マイクロメートル/5000万画素のイメージセンサー「ISOCELL JN1」を発表 - GIGAZINE



Samsungが業界初となる1億800万ピクセルのスマホ用イメージセンサーを開発 - GIGAZINE



一辺0.575mmと砂粒ほどのイメージセンサー「OV6948」が世界最小の商用イメージセンサーとしてギネス世界記録認定 - GIGAZINE



「iPhone 12 Pro Max超え」と評された「Smartphone for Snapdragon Insiders」のカメラ性能を比較してみた - GIGAZINE



180度回転で超高画質自撮りが可能なASUS「Zenfone 8 Flip」のカメラを触りまくってみた - GIGAZINE



ASUSのゲーミングスマホ最上位モデル「ROG Phone 5 Ultimate」のカメラ機能レビュー、主用途はゲームながら食べ物をビビッド&おいしそうに撮影可能 - GIGAZINE



ソニーが最先端技術を詰め込んだミラーレス一眼カメラ「α1」を触ってみた - GIGAZINE



レンズ交換可能&APS-Cセンサー搭載で動画撮影にさらに特化したソニーのVlog向けミラーレス一眼「VLOGCAM ZV-E10」レビュー - GIGAZINE



Vlog向け映像や商品レビューを手軽に撮れるソニーのコンデジ「VLOGCAM ZV-1」を使ってみた - GIGAZINE

2021年09月03日 11時03分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.