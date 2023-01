2023年01月18日 12時40分 モバイル

Samsungが2億画素の最新スマホ向けイメージセンサー「ISOCELL HP2」を発表、2023年2月に登場予定のGalaxy S23 Ultraに搭載か

by Kārlis Dambrāns



Samsungが2億画素の最新スマートフォン向けイメージセンサー「ISOCELL HP2」を、2023年1月17日に発表しました。2021年に発表された「ISOCELL HP1」の後継となる最新イメージセンサーで、すでに量産体制に入っているとのことで、2023年2月のイベントで発表が予想されている最新フラッグシップスマートフォン「Galaxy S23 Ultra」に搭載される可能性があります。





Samsungが発表した最新イメージセンサーのISOCELL HP2は、108MP(メガピクセル)のスマートフォンカメラで広く使われている1/1.3インチの光学フォーマットに、0.6μm(マイクロメートル)のピクセルを2億個搭載しています。従来のセンサーと同じサイズにより多くの画素を詰め込むことで、スマートフォンのカメラ部分を大きくすることなく、従来より優れた解像度の写真や動画を撮影できるようになります。





ISOCELL HP2のピクセルはさまざまな照明レベルに対応しており、暗い環境では4~16個の隣接ピクセルを結合し、50MPまたは12.5MPのイメージセンサーに変換できます。これにより、暗い場所でより多くの光を捉え、鮮明な写真が撮影できるようになるそうです。さらに、Super QPD(Quad Phase Detection)オートフォーカス機能によって、すべてのピクセルがオートフォーカスエージェントとして使用でき、暗い環境でもより速く正確なオートフォーカスが可能になっているとのこと。



また、8K動画の撮影時は50MPモードに切り替わり、トリミングを最小限に抑えてより多くのシーンを撮影し、広い視野と大きなピクセルサイズにより鮮明な映画のような動画を撮影可能だとSamusungは主張しています。





Samsungのセンサービジネスチームでエグゼクティブ・ヴァイスプレジデントを務めるJoonSeo Yim氏は、「SamusungのISOCELL HP2は、Samsungが持つ最先端の高解像度イメージセンサー技術とノウハウを活用し、印象的なディテールを実現します」「Samusungはピクセル数やピクセルサイズにとらわれない革新的なピクセル技術で世界をリードしています。今後も新たな地平を切り開き、拡大する超高解像度センサー市場での存在感を確固たるものにしていきます」と述べました。



今回発表されたISOCELL HP2はすでに量産体制に入っているとのことで、2023年2月のイベントで発表予定の最新フラッグシップスマートフォン「Galaxy S23 Ultra」に搭載されることが予想されています。



リークされたGalaxy S23 Ultraのプロモーションビデオからも、Galaxy S23 Ultraには200MPのイメージセンサーが搭載されることが示唆されていると指摘されています。



なお、ISOCELL HP2の前モデルであるISOCELL HP1も2億画素を誇るイメージセンサーとなっていますが、Samsung製のスマートフォンには搭載されませんでした。