FacebookがMessengerに「誕生日の現金ギフト機能」など10個の新機能を追加、10周年を記念して



FacebookがMessengerの10周年を記念して、「現金プレゼント機能」「新しい連絡先共有方法」「投票ゲーム機能」など10個のMessenger新機能を発表しました。新機能は2021年8月26日からアメリカを中心に展開されていきます。



Let’s Celebrate 10 Years of Messenger! – Messenger News

https://messengernews.fb.com/2021/08/25/lets-celebrate-10-years-of-messenger/



Celebrating 10 Years of Messenger with New Features - About Facebook

https://about.fb.com/news/2021/08/messenger-10th-birthday/



◆投票ゲーム

「Poll Games(投票ゲーム)」機能では、Instagramストーリーズの投票機能と似たような感じで、グループチャット内で選択肢付きのアンケートを流すことができます。チャットメンバーが流した「自分の誕生日にプレゼントを買いそうな人は?」「みんなが逃げる中ゾンビと戦う人は?」「飛行機に乗り遅れそうな人は?」というような質問に対し、他のメンバーは「投票」というボタンから、グループメンバーの名前を選択できるようになっているとのこと。チャット内にある「Most likely to(一番やりそうな人)」というボタンをタップし……





質問を作成した後、投稿ボタンをタップ。





以下のようにチャット内に質問内容が表示されるので、チャットメンバーは「Vote(投稿)」をタップします。





質問に対する「一番やりそうな人」を選択して「Submit(提出する)」を押すと……





誰が誰に投稿したのか、誰に対する投稿が最も多いのかを見ることができます。





◆Facebook Payを使った誕生日用現金ギフト

アメリカでは、Messengerを通じて誕生日に現金ギフトを送信・受信できる機能もスタート。送られてきた現金ギフトはFacebookおよびMessenger上で確認可能で、プレゼントの小包を見たてたカードをタップすると、風船がたくさん飛んで、額が描かれたギフトカードが現れます。ギフトを受け取ったユーザーはFacebook Payを通じて詳細を確認後、すぐに銀行口座に送られた金額を入金可能。現金ギフトを贈る場合は、Facebookのモバイルアプリ上で表示される「友人の誕生日を知らせる投稿」にあるボタンを押すことで実現します。





◆誕生日のカスタマイズツール

誕生日祝い用の風船が描かれたチャットテーマが登場したほか……





誕生日用ステッカーも新たに10種類登場しました。







またバースデーソングのサウンド付きスタンプや、紙吹雪などのメッセージ効果もあります。





このほか、360度表示される風船、誕生日用VRエフェクトなど、カスタマイズツールは今回発表された新機能のうち6個を占めます。





◆連絡先の新しい共有方法

またMessenger内でFacebookの友人の連絡先を簡単に共有する新しい方法も。共有する連絡先を選択して……





「Share Contact(連絡先の共有)」をタップ。





送信先を選ぶと……





選んだ送信先のチャット内で、連絡先が表示されていました。





◆ワードエフェクト

さらに、あらかじめ特定の単語をトリガーに指定しておき、その単語をチャットルームで投稿すると、目的とするエフェクトが表示されるという機能「ワードエフェクト」も登場します。ワードエフェクトは誕生日縛りではなく、さまざまな単語に紐付ける形で設定可能になる予定です。