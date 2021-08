2021年08月11日 11時09分 ハードウェア

XiaomiがSpotに激似な4つ足ペットロボット「CyberDog」や新型スマホ「Xiaomi MIX 4」を発表



中国の大手ハイテク企業であるXiaomiが2021年8月10日にオンライン開催した新製品発表会で、4つ足ロボットの「CyberDog」や新型スマートフォン「Mi Mix 4」を発表しました。CyberDogはボストン・ダイナミクスが発表した4つ足ロボット「Spot」と似た構造ですが、ペットロボットとしての性能がアピールされています。



Xiaomi Launches CyberDog – An Open Source Quadruped Robot Companion – Mi Blog

Xiaomi Launches Xiaomi MIX 4 in Mainland China – The return of the boundary-defying MIX Series – Mi Blog

実際にCyberDogが動く様子は、XiaomiのプレゼンターであるDaniel D氏のTwitterでムービーで公開されています。逆関節の足4本と首のない胴体という構造はSpotとよく似ていますが、サイズはせいぜい中型犬程度で、ボディカラーも黒を基調としています。ムービーでは4つ足で動き回るほか、後ろ足2本で直立する様子も見ることができます。





CyberDogに搭載されているサーボモーターはXiaomiが自社開発したもので、最大トルク出力32N・mで、回転速度は220rpm(回転毎分)。このサーボモーターによって、CyberDogは最高秒速3.2mで走ったり、バク転などの複雑な動作も可能になっているそうです。また、CyberDogの頭脳には、384個のCUDAコア、48個のTensorコア、6個のCarmel ARM CPU、さらに2つの深層学習アクセラレーションエンジンを搭載した組み込みシステム向けのAIコンピューター「JETSON XAVIER NX」を搭載。そしてタッチセンサーやカメラ、超音波センサー、GPSモジュールを含む11個の高精度センサーを搭載し、周囲の環境を分析して自身の動きにフィードバックしたり、ユーザーとコミュニケーションを取ったりするとのこと。なお、搭載ストレージは128GB SSD。





さらに、音声アシスタントを使って、ウェイクワードを設定してCyberDogを操作したり、付属のリモコンやスマートフォンのアプリを使って操作したりも可能。また、「ワンワン」と鳴くこともできるそうです。





加えて、CyberDogには、3つのType-Cポートと1つのHDMIポートを含む豊富な外部インターフェースが用意されているので、サーチライトやパノラマカメラ、モーションカメラ、LiDARセンサーなど、さまざまなハードウェアアドオンやソフトウェアシステムを開発者が自由に探求し、統合することができるとのこと。



Xiaomiによれば、CyberDogは最初、Xiaomiファンやエンジニア、ロボット愛好家向けに1000台のみリリースされるとのこと。価格は9999人民元(約17万円)で、ボストン・ダイナミクスが販売するSpotのおよそ47分の1の値段となっています。





そして、XiaomiはさらにAndroidスマートフォン「Xiaomi MIX 4」を発表しました。





SoCはQualcommのフラッグシップモデルであるSnapdragon 888+を搭載し、パフォーマンスが大幅に向上しているとのこと。また、フロントカメラをディスプレイの下に埋め込むCUP(カメラアンダーパネル)技術によってフロントカメラ用のノッチを削り、可能な限りベゼルレスなディスプレイを実現しているのが特徴です。





ボディは中国・宋王朝の磁器をイメージしたセラミックグレーとセラミックホワイト、セラミックブラックの3色。ベゼルレスのディスプレイは10bitフルカラー・6.67インチのAMOLED 3D曲面ディスプレイで、120Hzのリフレッシュレート・480Hzのタッチサンプリングレートを実現。





リアカメラは108メガピクセル・f/1.95の広角カメラ、13メガピクセル・120度FOVの超広角カメラ、8メガピクセル・焦点距離120mm・5倍光学&50倍デジタル望遠カメラの3つ。





バッテリー容量は4500mAhで、120Wの有線急速充電と50Wの無線急速充電に可能。ブーストモードでは有線だと15分、無線だと28分程度でフル充電が可能。さらに常時接続のウルトラワイドバンド(UWB)技術が組み込まれており、Xiaomi MIX 4をXiaomiのIoTプラットフォーム「Xiaomi AIoT」に対応した端末に向けるだけですぐに接続できるとのこと。内蔵アンテナは19個で、通信速度と信号強度が大きく工場しているとXiaomiは述べています。





Xiaomi MIX 4のモデルバリエーションと価格は以下の通り。予約は中国本土で現地時間の8月16日10時から開始するとのこと。



ストレージ容量 RAM 価格 128GB 8GB 4999人民元(約8万5000円) 256GB 8GB 5299人民元(約9万円) 256GB 12GB 5799人民元(約9万9000円) 512GB 12GB 6299人民元(約10万7000円)



なお、Xiaomiの新製品発表会は以下のページから全編を見ることができます。



Xiaomi 新製品発表会 / Twitter

https://twitter.com/i/broadcasts/1kvJpoVRVkbGE