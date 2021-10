「Pixel 6／6 Pro」の実機海外レビューまとめ、Google製スマホ最新機種の得た評価とは？

フロントカメラについてもPixel 6/Pixel 6 Pro間で相違があり、Pixel 6は8メガピクセル・絞り値ƒ/2.0・画角84度ですが、Pixel 6 Proは11.1MP・絞り値ƒ/2.2・画角94度。この差について、The Vergeは「つまり、Pixel 6 Proでは自撮り時により多くの被写体を画角に収められるということです」と表現しています。 新たなプロセッサも画像編集に関する点が推されており、画像内の気が散る要素を自動的に取り除く「マジックイレーサー」ツールや新型長時間露光モード、モーションキャプチャーブラーモードなどの画像編集モードが追加されているとのこと。ムービーに関してはPixel 6もPixel 6 Proも最大4K60fpsでの撮影が可能で、自動でHDR処理が施されるそうです。 外観や開封時の様子は「MKBHD」というユーザー名で知られるガジェット系YouTuberのマルケス・ブラウンリー氏が投稿したムービーが参考になります。 Pixel 6/6 Pro Unboxing & First Look! - YouTube Pixel 6シリーズの外箱は表面に記載されているイメージや側面部のカラーが本体にあわせてある点が特徴。

2021年10月20日 11時57分00秒 in モバイル, ハードウェア, 動画, Posted by log1k_iy

