iPodを完全再現＆音楽のストリーミング再生も可能なウェブアプリ「iPod.js」を使ってみた

・関連記事

Macがクラッシュした時だけ聞ける歴代「死亡SE」まとめ - GIGAZINE



1997年に登場したMac OS 8をエミュレートできる「macintosh.js」が登場 - GIGAZINE



ブラウザで動作するマルチタスク対応DOSを自作した猛者が現れる - GIGAZINE



あの「Windows 95」がアプリとなって登場、Windows・macOS・Linuxで利用可能 - GIGAZINE



老舗メディアプレイヤー「Winamp」をブラウザ上で再現して自由に音楽が流せる「Webamp」 - GIGAZINE



ターミネーター2のATMハッキングシーンを実際にプログラムで再現するとこんな感じ - GIGAZINE

2021年06月24日 23時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.