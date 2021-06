爽やかな梅の酸味とつるつるうどんでサッパリ涼しい大戸屋の夏限定メニュー「梅おろしとシラスの冷やしサラダうどん」など夏限定メニューを食べてきた

・関連記事

氷みかんの酸味とソフトクリームの甘みが爽やかに涼しいミニストップの「ハロハロ果実氷温州みかん」を食べてみた - GIGAZINE



やさしい酸味とシャリッと微細氷のさっぱり感で暑さが消し飛ぶ「爽 丸絞りレモネード」を食べてみた - GIGAZINE



黄桃の甘酸っぱさが暑い日にぴったりな「マックシェイク黄桃味」がピカチュウパッケージで登場したので飲んでみた - GIGAZINE



完熟メロンの濃厚な甘さがたまらない「レッドメロンパフェ」をミニストップで食べてみた - GIGAZINE



燃える辛さと冷やし中華の温度差が食欲をわしづかみにする「辛い!冷し中華」試食レビュー - GIGAZINE



2021年06月21日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.