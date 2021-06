キヤノンのデジタル一眼レフカメラ上にマインクラフトのサーバーを構築した猛者が登場

EOS Kiss X9の液晶ディスプレイ上では、PCの画面の上に緑の文字でサーバーログが表示されており、「Turtius has joined the game!」と、クライアントからの接続成功のメッセージが表示されています。

2021年06月20日 15時00分00秒 in ハードウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1i_yk

