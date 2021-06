心臓への血流が途絶えて心筋細胞に十分な酸素が送られなくなることで起きる 心臓発作 は、毎年多くの人々の命を奪っています。ところが、人間以外の動物は心臓発作になりにくいことが知られているとのことで、科学系メディアのLive Scienceが「なぜ人間以外の動物は心臓発作になりにくいのか?」という疑問についてまとめています。 Do other animals get heart attacks? | Live Science https://www.livescience.com/do-animals-get-heart-attacks.html アメリカでは40秒に1人が心臓発作に襲われており、年間では実に80万5000人ものアメリカ人が心臓発作を起こしているとされています。ショージア工科大学で人間と動物の心臓について研究するFlavio Fenton教授によると、心臓発作は酸素を含んだ血液を供給する血管が詰まり、心臓組織の一部が死ぬことで起きるとのこと。心臓の一部が死ぬとうまく収縮することができなくなり、心臓を収縮させるための電気信号が他の部分にもうまく伝わらず、結果として心臓が止まって死に至る恐れがあります。「全ての哺乳類の心臓は非常に似ています。そのため、多くの哺乳類は原則として心臓発作を起こす可能性があります」と、Fenton氏は述べています。

2021年06月20日 12時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1h_ik

