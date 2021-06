Razerが同社初のRyzen搭載モデルとなる14インチゲーミングノートPC「Razer Blade 14」を発表

・関連記事

4Kディスプレイを4枚搭載した驚異の7画面ノートPC「Aurora 7」のプロトタイプが公開される - GIGAZINE



RazerがLEDライトやマイクを搭載したN95相当の高性能マスク「Project Hazel」を発表 - GIGAZINE



Razerからモンスターボール内で充電可能なポケモンコラボのワイヤレスイヤホンが登場 - GIGAZINE



世界初の4Kディスプレイを3枚も搭載する化け物ゲーミングノートPC「Project Valerie」 - GIGAZINE



グラフィックボードを外付けできる拡張BOX「Razer Core」で高性能ノートPC「Razer Blade Stealth」のGPU性能を爆アゲしてみた - GIGAZINE

2021年06月15日 15時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.