「Halo Infinite」はガチャもPay to Win要素もないということで絶賛される

With No Loot Boxes Or Pay-To-Win, Halo Infinite Multiplayer Sounds Great - GameSpot https://www.gamespot.com/articles/with-no-loot-boxes-or-pay-to-win-halo-infinite-multiplayer-sounds-great/1100-6492879/ Halo Infiniteは Apex Legends や Fortnite などと同じく「シーズン」スタイルを採用し、一定期間ごとに異なるチャレンジやイベントが用意されているとのこと。また、ユーザーは各キャラクターや装備品の見た目だけを変更する「スキン」をリアルマネーで購入できるとされています。

2021年6月13日から行われているゲームイベント・E3 2021において、FPSゲーム・ Halo シリーズの最新作「Halo Infinite」が2021年冬に発売予定だと発表されました。本作の醍醐味(だいごみ)であるマルチプレイヤーモードは基本無料であることが発表されたほか、 Pay to Win や ガチャ(ルートボックス) の要素がないことが改めて強調されています。 Halo Infinite Multiplayer Reveal | Halo Infinite | Halo - Official Site https://www.halowaypoint.com/en-us/news/halo-infinite-multiplayer-reveal

2021年06月15日 14時30分00秒 in ゲーム, Posted by log1p_kr

