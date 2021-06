リチウムイオンバッテリーが劣化するメカニズムが解明される

スマートフォンや電気自動車などの電源として用いられているリチウムイオンバッテリーは、使い続けると容量が低下していくことが知られています。そんなバッテリーの劣化メカニズムが、スタンフォード大学の研究チームによって解明されました。 Persistent and partially mobile oxygen vacancies in Li-rich layered oxides | Nature Energy https://www.nature.com/articles/s41560-021-00832-7

・関連記事

スマホ・ノートPCなどのリチウムバッテリーの寿命を延ばす方法 - GIGAZINE



ほぼ無限の寿命を持つバッテリーを作る方法が開発される - GIGAZINE



スマホのバッテリーを長持ちさせて電池寿命をのばす4つのコツ - GIGAZINE



iPhone X/8のワイヤレス充電は有線での充電時よりもバッテリーの劣化が速くなる - GIGAZINE



最大20W出力が可能なモバイルバッテリー兼急速充電器「Anker PowerCore Fusion 10000」と薄さ1.5cmのモバイルバッテリー「Anker PowerCore Slim 10000 PD」レビュー - GIGAZINE



21万6000mAhのバッテリー容量&最大11台同時出力可能なポータブル電源「Anker PowerHouse II 800」を使ってみた - GIGAZINE

2021年06月15日 14時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.