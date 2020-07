有料で販売されていた人気ゲーム「Rocket League(ロケットリーグ)」の基本プレイが無料に

・関連記事

オンラインゲームの世界ではどのようにスラングが誕生し流行していくのか? - GIGAZINE



MicrosoftがXboxとPS4のオンラインクロスプラットフォームプレイを提案、ソニーの回答は? - GIGAZINE



任天堂とMicrosoftがプラットフォームの垣根を越えたクロスプレイの実現に向け協力中、一方その頃ソニーは - GIGAZINE



なぜゲームは極小の三角形により構成されているのか? - GIGAZINE



Nintendo Switchは「アメリカ史上最速」で売れている家庭用ゲーム機 - GIGAZINE



2020年07月22日 10時40分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.