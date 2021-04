Microsoftが有料会員向けに提供してきたオンラインマルチプレイ機能を完全無料に変更

MicrosoftのゲームプラットフォームであるXboxでは、オンラインマルチプレイを楽しむには有料の会員サービスである「 Xbox Live Gold 」に加入する必要がありました。しかし、Microsoftはこの制限を撤廃し、基本プレイ無料のオンラインゲームを完全無料ですべてのXboxユーザーがプレイできるようにしています。 Online Multiplayer for Free-to-Play Games Unlocked Starting Today - Xbox Wire https://news.xbox.com/en-us/2021/04/21/online-multiplayer-free-to-play-games-unlocked/ Microsoft Removes Xbox Live Restriction For Free Xbox Games, Starting Today - Game Informer https://www.gameinformer.com/2021/04/21/microsoft-removes-xbox-live-restriction-for-free-xbox-games-starting-today 2021年1月、MicrosoftはXboxをオンラインでプレイするために必須となる「Xbox Live Gold」の価格を値上げすると発表しました。しかし、ユーザーからの強い反発を受け、値上げはしないと発表。これと同時に、無料のオンラインゲームをプレイする際にこれまで必要だったXbox Live Goldへの登録を不要にすることもアナウンスしています。 MicrosoftがXboxをオンラインでプレイするための有料サービスの値上げを発表したところ猛反発を受け価格改定はしないと方針転換する羽目に - GIGAZINE

