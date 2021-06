2021年06月09日 13時22分 ソフトウェア

Adobe Illustrator・InDesign・Lightroom ClassicがApple M1チップにネイティブ対応



2021年3月にPhotoshopがAppleのM1チップにネイティブ対応したのに続いて、IllustratorとInDesign、Lightroom ClassicもM1プロセッサへネイティブ対応したことがAdobeから発表されました。このほかPremiere ProもM1プロセッサ対応のベータ版がリリースされています。



Adobe Illustrator and InDesign will run natively on Apple Silicon: Create faster and more efficiently than ever before

https://blog.adobe.com/en/publish/2021/06/08/illustrator-indesign-run-natively-apple-silicon-m1.html





Premiere Pro Beta on Apple M1: The results are in

https://blog.adobe.com/en/publish/2021/06/08/premiere-pro-beta-on-apple-m1-the-results-are-in.html



Adobe launches M1 Mac-native versions of Lightroom Classic and more - The Verge

https://www.theverge.com/2021/6/8/22523944/lightroom-classic-indesign-illustrator-m1-mac-native-version



Apple独自開発のSoC「Apple Sillicon」第1弾として、2020年11月に「M1」チップが発表されました。M1チップは従来のMacに採用されてきたSoCと比べてワット当たりのパフォーマンスが飛躍的に向上しているのが特徴です。



初のApple Siliconとなる「M1」チップが登場、5nmプロセスで製造された世界最速のCPU搭載 - GIGAZINE





Adobeは、このM1チップを搭載したMacへの対応を進め、まず2020年11月にPhotoshopのベータ版でネイティブ対応。続いて2020年12月にLightroomがネイティブ対応。2021年3月にはM1チップにネイティブ対応したPhotoshopの正式版をリリースしました。



PhotoshopがM1搭載Macにネイティブ対応、ただし一部例外アリ - GIGAZINE





今回発表されたのはIllustrator、InDesign、Lightroom Classic、Premiere Proベータ版のM1チップへのネイティブ対応です。



Illustratorでは起動速度が4倍に高速化、複雑なベクトル編集時のスクロール性能が390%向上などの効果が報告されています。



また、InDesignではグラフィックの多いファイルを開く速度が185%高速化、スクロール性能が78%向上などが報告されています。