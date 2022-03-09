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第3世代iPhone SEが登場＆iPhone 13シリーズに新色追加


Appleが配信中の発表イベントの中で、第3世代iPhone SEが発表されました。iPhone 13シリーズには新色が追加されています。

Apple Events - Apple
https://www.apple.com/apple-events/

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in モバイル,   ハードウェア, Posted by logu_ii

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