×
第3世代iPhone SEが登場＆iPhone 13シリーズに新色追加
Appleが配信中の発表イベントの中で、第3世代iPhone SEが発表されました。iPhone 13シリーズには新色が追加されています。
Apple Events - Apple
https://www.apple.com/apple-events/
この記事のタイトルとURLをコピーする
・関連記事
Appleが3月9日3時スタートの配信イベントで発表する可能性がある新製品まとめ - GIGAZINE
Appleが3月9日に発表イベントを開催することが明らかに、5G対応の第3世代iPhone SEなど発表が予想されるものは？ - GIGAZINE
Appleが2022年内にM2搭載Macを4モデルリリースするとのウワサ - GIGAZINE
新型iPhone SEやM1 Pro搭載iMacなど2022年春に発表されるApple新製品のウワサまとめ - GIGAZINE
超高性能な次世代Apple Silicon「M1 Pro＆M1 Max」や新型MacBook Proなどが発表されたAppleイベントまとめ - GIGAZINE
・関連コンテンツ