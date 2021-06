老舗アンチウイルスソフト「ノートン」のブランドに暗号資産のマイニング機能が実装へ

NortonLifeLock Inc. - NortonLifeLock Unveils Norton Crypto https://investor.nortonlifelock.com/About/Investors/press-releases/press-release-details/2021/NortonLifeLock-Unveils-Norton-Crypto/default.aspx Antivirus Provider NortonLifelock Gets Into Cryptocurrency Mining | PCMag https://www.pcmag.com/news/antivirus-provider-nortonlifelock-gets-into-cryptocurrency-mining 「ノートン 360」に搭載されるマイニング機能の名称は「Norton Crypto」。ノートンライフロックが公開した以下の画像を見ると、ノートン360上でGPUを使用して イーサリアム 」をマイニングしているのがわかります。

2021年06月03日 11時30分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

