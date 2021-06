2021年06月03日 11時06分 ネットサービス

約2000億円でプログラミング特化型Q&Aサイト「Stack Overflow」が買収される



オランダの投資会社であるProsusが、コンピューターやプログラミングに関するナレッジコミュニティサイトを運営するStack Overflowを約18億ドル(約2000億円)で買収する最終契約を締結したことを発表しました。この取引は規制当局の承認などを経た上で、2021年第3四半期(7月~9月)に完了する見込みです。



Prosus to acquire Stack Overflow for US$1.8 billion

https://www.prosus.com/news/prosus-to-acquire-stack-overflow-for-us18-billion/



Prosus’s Acquisition of Stack Overflow: Our Exciting Next Chapter - Stack Overflow Blog

https://stackoverflow.blog/2021/06/02/prosus-acquires-stack-overflow/



Kinda a big announcement – Joel on Software

https://www.joelonsoftware.com/2021/06/02/kinda-a-big-announcement/



2008年に設立されたStack Overflowは、主にプログラミングに関するトピックに関して、ユーザーが質問をしたり質問に回答したりするためのプラットフォームです。単なるQ&Aサイトというわけではなく、1つの質問に寄せられた解答の中から良解答をユーザー集団の投票で選んだり、良解答を多く行うことでコミュニティにおける権限が付与されたりと、Stack Overflowはコミュニティ全体で質問を解決しようとするところが特徴です。



Prosusは、「学習を目的としたコミュニティの85%以上が毎週Stack Overflowを訪れ、5200万以上の質問と回答にアクセスしています。Stack Overflowには14秒ごとに新しい質問が投稿され、世界中の開発者や技術者が創設以来のべ500億回以上も助けられてきました」と、Stack Overflowを高く評価しています。





Prosusのラリー・イルグCEOは「職場での学習が将来的にもますます重視される中で、Stack OverflowをProsusファミリーに迎え入れることができることを嬉しく思います。どんな学習でも普通は質問から始まります。Stack Overflowのプラットフォームは、世界中の開発者が自分の仕事について質問したいことがある時に非常に重要な役割を果たします」とコメントしました。



Stack Overflowのプラシャント・チャンドラセカルCEOは「Prosusの買収によって、Stack Overflowは職場での学習やコラボレーションの未来に焦点を当てた理想的な投資先であり、私たちは現在のチームで独立した会社として運営を続けることができると同時に、世界的なテクノロジーの競合企業からサポートを受けることができます」とコメントし、Stack Overflowの運営姿勢は従来から変わらないことを強調しています。



また、Stack Overflowの共同設立者であるジョエル・スポルスキー氏は「Stack Overflowの事業は引き続き『広がりとつながり』と『Stack Overflow for Teams』に焦点を当てます。会社はまるっきりそのままです。ただ、会社の所有者が異なるだけです」と説明しています。