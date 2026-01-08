2026年01月08日 10時35分 ネットサービス

Stack Overflowの質問数が2025年12月時点で前年比78％減少、開発者がAIツールに切り替えた影響か



情報技術系のコミュニティサイト「Stack Overflow」で、ユーザーからの質問数が大きく減ってしまったことが分かりました。



Dramatic drop in Stack Overflow questions as devs look elsewhere for help • DEVCLASS

https://devclass.com/2026/01/05/dramatic-drop-in-stack-overflow-questions-as-devs-look-elsewhere-for-help/



Stack Overflow in freefall: 78 percent drop in number of questions - Techzine Global

https://www.techzine.eu/news/devops/137686/stack-overflow-in-freefall-78-percent-drop-in-number-of-questions/



Stack Overflowでは、ピークに達した2014年初頭には1カ月に20万件を超える質問が寄せられていましたが、2023年以降大きく減少し、2025年12月時点ではわずか3862件にまで急減しました。この数は前年比で78％減となっています。





テクノロジー系メディアのDEVCLASSは、あえて人間に質問することの煩わしさと、攻撃的な回答を受けるリスクを避けて、人々がAIツールを利用するようになったのが原因だと指摘しています。



DEVCLASSいわく、Stack Overflowでは回答者が冷淡な態度をとることがあり、質問者は辟易しているとのこと。あるRedditユーザーはAIツールを指して「人々は、自分の質問に対してバカげていると言わないツールがようやく手に入ったことに満足している」とコメントしました。また、Stack Overflowが「高品質」な質問に焦点を当てているという風潮が、気軽に質問したい新規ユーザーの参入を阻んでいるともDEVCLASSは指摘しています。





2025年にStack Overflowが実施した調査によると、開発者の84％がAIツールを使用中または使用予定と答えたとのこと。この割合は前年の76％から増加しました。



ソーシャルサイト・Hacker Newsのユーザーは「Stack Overflowの神髄は質問への回答を得られることです。ただ、同じ回答をより早く得られるなら、Stack Overflowは必要ありません。Stack Overflowの衰退は2016年頃から始まっていますが、これは他の回答源が増加したことによるものだと推測します。回答源の例はRedditです。2016年以降、Googleで技術質問を検索すると、Stack Overflowと並んでRedditへのリンクが頻繁に表示されるようになりました。決定的な打撃は言うまでもなく大規模言語モデルです。一定の質問に対して即座にStack Overflowレベルの回答を提供できますし、もちろんユーザーを侮辱することもありません」とコメントしています。



なお、Stack Overflowは人間のユーザーが質問への回答にAIを使うことは禁止していますが、2025年9月にはユーザーへ回答を提示するAIツールを導入しました。あるユーザーは「2022年にAI禁止ポリシーを導入したStack Overflowには大きな敬意を抱いていたのに、今になってこんなことをするとは」と非難しました。



質問数の減少にもかかわらず、有料ソフトウェアの売り上げで収益は良好なようで、Stack Overflowの所有者であるProsusは2025年9月30日までの半期決算で「Stack Overflowの業績に牽引され、前期比12％増の収益成長を達成した」と報告しています。

