Dellが消費者はAI搭載PCに興味がないことを認める



Dellが、記事作成時点では消費者がAIを基準にPCを購入しているわけではないことを明らかにしました。



Microsoftは2024年5月にAIをローカルで実行できるPCとして「Copilot+ PC」を発表。これに合わせて、Dellを含む複数のメーカーがCopilot+ PCをリリースしました。



そしてDellは2025年1月初頭にPCブランドを刷新し、「XPS」「Inspiron」「Latitude」「Precision」といったブランドが全て廃止されることとなりました。



世界最大級のテクノロジー見本市であるCES 2026を前に、テクノロジーメディアのPC GamerがDellの製品責任者であるケビン・ターワイラー氏にインタビューを実施しています。このインタビューの中で、ターワイラー氏はDellの2026年の製品が必ずしも「AIファースト」ではないこと、そして同社が「AI PC一辺倒」の姿勢から移行しつつあることを明確に示しました。



ターワイラー氏は「私たちはデバイスのAI機能を提供することに非常に注力しています。実際、今回発表するすべての製品にはNPUが搭載されています。しかし、この1年を通じて、特に消費者の観点から分かったことは、彼らはAIを基準に購入していないということです。実際、AIは特定のメリットを理解する助けになるどころか、かえって混乱を招いている可能性があります」」と語りました。



これは、WindowsにAI機能を積極的に組み込み、Copilot+ PCの販売を促進しているMicrosoft最大のパートナー企業のひとつからの発言としては、「非常に率直な認識表明だ」とThe Vergeは指摘しています。





Dellは2024年に実施されたCopilot+ PCの初期ローンチにおいて、Microsoftのパートナーを務め、QualcommのSnapdragon X EliteチップをXPS 13やInspironシリーズに採用してきました。なお、The Vergeは「Copilot+ PCの利点の大部分はAI機能そのものよりも、QualcommのSnapdragon X Eliteチップによるバッテリー持続時間と性能向上によるもの」と指摘しています。



なお、このインタビューが公開されるのとほぼ同時に、Dellは一度廃止したPCブランドの「XPS」を復活させると発表しています。



