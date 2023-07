IT技術系Q＆Aコミュニティ「Stack Overflow」のトラフィックがわずか1年半で半減、チャットAIによる影響か？

The Fall of Stack Overflow | Hacker News https://news.ycombinator.com/item?id=36855516 エンジニアの アイハン・フアト・セリク 氏の報告によると、Stack Overflowのトラフィックは2022年4月を境に急激に減少を始め、2021年2月のピーク時にはページ閲覧数が1日当たり約2200万回でしたが。2023年6月末の時点で1日当たり約960万回にまで低下しているとのこと。

コンピューターやプログラミングに関するナレッジコミュニティ「 Stack Overflow 」のトラフィックが、2022年4月から2023年6月末までの約1年強で半減したことが報告されています。 The Fall of Stack Overflow / Ayhan Fuat Çelik | Observable https://observablehq.com/@ayhanfuat/the-fall-of-stack-overflow

2023年07月27日 06時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1r_ut

