AMDがアメリカの半導体企業・ザイリンクスを3兆6000億円で買収、データセンター向け事業強化でIntelに対抗か

大手チップメーカーのAMDが、アメリカの半導体企業であるザイリンクスを350億ドル(約3兆6000億円)相当の全株式を買収する取引で最終合意に至ったことを発表しました。AMDは、データセンター向けの集積回路であるFPGAの市場を主導するザイリンクスを買収することでデータセンターや通信基地局向けの事業を強化し、競合であるIntelに対抗する構えを見せています。



AMDがザイリンクスを買収しようとしているというウワサは2020年10月上旬からささやかれていました。また、同時期に行われたテクノロジー系メディアのAnandTechによるインタビューで、AMDのマーク・ペーパーマスターCTOは新たな市場開拓の可能性を尋ねられ、「私たちは、業界に価値あるハイパフォーマンスを提供したいと考えており、私たちが提供できるものを本当に価値あるものとして評価してくれる市場でのシェア獲得に力を入れていきます」と答えていました。



ザイリンクスが生んだFPGAは、データセンターや通信基地局などで処理の高速化を可能とする書き換え可能な集積回路です。AMDはサーバー・組込みシステム市場をターゲットにして、Zenマイクロアーキテクチャを採用したCPUブランド「EPYC」を展開していますが、ザイリンクスが持つFPGAの技術とブランドを吸収することで、高性能コンピューティングのより強力なシステムパッケージを提供できるようになります。



AMDのライバル企業であるIntelは、FPGA市場でザイリンクスの競合企業だったアルテラを2015年に買収しており、「Intel FPGA」というブランドを展開しています。AMDがザイリンクスを買収したことで、CPU市場のみならずFPGA市場でもIntelとしのぎを削ることとなります。



AMDのリサ・スーCEOは「ザイリンクスの買収は、AMDを業界のハイパフォーマンス・コンピューティングのリーダーとして、また世界最大かつ最も重要なテクノロジー企業から選ばれるパートナーとしての地位を確立するための次の一歩となります。これは、AMDとザイリンクスの株主をはじめとするすべてのステークホルダーにとって大きな価値を生み出す、まさに魅力的な組み合わせです。ザイリンクスのチームは業界で最も強力なチームの1つであり、AMDファミリーに彼らを迎えることができることを嬉しく思います。ザイリンクスのワールドクラスのエンジニアリング・チームと深い専門知識を組み合わせることで、ハイパフォーマンス・コンピューティングの未来を定義するビジョン、才能、規模を備えた業界のリーダーが誕生します」と述べています。



