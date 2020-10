国内の喫煙率が過去最低の16.7％となり記録を更新

厚生労働省が2020年10月27日に、日本における2019年の喫煙率が男女合わせて16.7%となり、これまでで最も低かったことを示す調査結果を発表しました。厚生労働省は、喫煙率について「この10年間で、男女の喫煙率はいずれも有意に減少した」と指摘しています。 令和元年「国民健康・栄養調査」の結果 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14156.html 喫煙率 男女合わせて16.7% 調査開始以降最低に | NHKニュース https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201028/k10012683831000.html Smoking - Our World in Data https://ourworldindata.org/smoking 日本人の喫煙率が大きく減少しているとの実態は、厚生労働省が2019年11月に実施した「 国民健康・栄養調査 」により判明しました。この調査では、全国に住む外国人や住み込みの労働者などを除く20歳以上の男性2670人、女性3039人を対象に食生活や飲酒、喫煙などについての生活習慣に関するアンケートを実施しました。 その結果が以下。2019年における喫煙率は男性で27.1%、女性で7.6%、男女合わせて16.7%で、2009年以降最も低い結果でした。

2020年10月28日 11時07分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

