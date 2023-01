2023年01月19日 23時00分 食

安全なアルコール量というのは存在しないので商品に「がん」の警告ラベルを貼る時が来たと専門家が主張



これまで男性は1週間に15杯、女性は10杯としていた推奨飲酒上限量をカナダの保健機関が変更し、男女共に週に2杯以下とするべきと定めました。この変更に加え、週3杯以上の飲酒はがんのリスクを高めることから、がん発症のリスクがあると警告するラベルをアルコール製品に貼ることも提案されました。



Canada’s Guidance on Alcohol and Health | Canadian Centre on Substance Use and Addiction

https://ccsa.ca/canadas-guidance-alcohol-and-health



カナダのアルコール・薬物乱用対策センター(CCSA)は、多くのカナダ人の飲酒量が既に危険水域にあるとし、アルコールに安全な量というものはなく、週に3杯以上の摂取は危険であると呼びかけました。



調査によると、カナダ人の17%は週に3~6杯の酒を飲み、40%は週に6杯以上飲んでいるとのこと。CCSAは、週に3〜6杯の飲酒は大腸がんや乳がんを含む特定のがんの発症リスクを高め、週に7杯を超えると心臓病や脳卒中のリスクも高まる上、飲酒量が増えるごとに危険度は上がると警告し、健康のためにはとにかくアルコール摂取を減らした方がいいとアドバイスしています。





なお、CCSAが定める「1杯」の定義は以下の通り。アルコール度数5%のビールまたはサイダー、レディ・トゥ・ドリンクであれば341ml、12%のワインであれば142ml、40%のスピリッツやウォッカ、ジンなどは43mlです。





CCSAの研究担当臨時副所長であるキャサリン・パラディ氏は「ここ10年の間に研究が進み、アルコール関連の死亡率や罹患率に関する知識は間違いなく深まりました。しかしながら、証拠があるにもかかわらず、ほとんどのカナダ人はリスクを見過ごしています。調査結果に基づき、アルコール製品に発がんリスクを含むという警告のラベルを貼ることを要求しています」と述べました。