まろやかな味わいで罪悪感なくパリパリ食べられる「ポテトチップス コンソメWパンチバター味」試食レビュー

・関連記事

香ばしさでファミチキを再現しているカルビーの「ポテトチップスファミチキ味」試食レビュー - GIGAZINE



厚切りポテトチップスと濃厚な鶏のうまみがリッチなカルビー「大人のポテリッチ 鶏とごま油味」試食レビュー - GIGAZINE



食後も香りが残り続けるマスク必須の強烈ポテチ「ポテトチップス 強烈にんにくダイナマイト」試食レビュー - GIGAZINE



湖池屋がポテトチップスの塩味を再定義した「湖池屋プライドポテト 美食の岩塩」は一体何がどう違うのか?実際に食べてみた - GIGAZINE



2023年01月19日 22時00分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.