「紅茶を飲むかコーヒーを飲むか」の選択が骨粗しょう症のリスクに影響する可能性



骨粗しょう症は骨密度の減少によって骨折しやすくなる病気で、特に高齢者はリスクが高いとされています。オーストラリアのフリンダース大学が行った研究では、「紅茶を飲むかコーヒーを飲むか」の選択が高齢女性の骨粗しょう症リスクと関連していることが示されました。



骨粗しょう症は50歳以上の女性の3人に1人が罹患(りかん)しているとされており、世界中で毎年大量の骨折を引き起こしています。そのため、多くの人々にみられる「紅茶やコーヒーを飲む」といった日常的な習慣と骨粗しょう症の関連性を知ることで、膨大な数の患者を骨折から守ることができるかもしれません。





今回、フリンダース大学の看護健康科学部に所属するEnwu Liu博士らの研究チームは、紅茶またはコーヒーの摂取量と骨粗しょう症リスクの関連性について調べるため、約9700人のアメリカ人女性を追跡調査したStudy of Osteoporotic Fractures(SOF：骨粗しょう症による骨折の研究)のデータを分析しました。



被験者はいずれもアメリカに住む65歳以上の高齢女性で、約10年間にわたり4回行われた骨密度測定によって、骨折リスクと強く関連している股関節および大腿骨頸部(だいたいこつけいぶ)の骨密度が測定されました。また、被験者はコーヒーと紅茶の摂取量についても報告しました。





分析の結果、定期的に紅茶を飲む女性はそうでない女性と比較して、股関節全体の骨密度がわずかに高いことが判明しました。これは紅茶に含まれているカテキンが骨の形成を促進しているためとみられ、特に肥満の女性において有益な効果がみられたとのこと。



一方、コーヒーを飲む習慣と骨粗しょう症との関連はまちまちで、1日2～3杯程度であれば骨への悪影響はみられませんでしたが、1日5杯以上飲む女性には骨密度が低い傾向がみられました。また、生涯のアルコール摂取量が多い女性では少量のコーヒー摂取でも骨密度の低下と関連していました。



今回の分析で確認された差はわずかなものでしたが統計的に有意であり、集団全体で見れば無視できないほどの影響になる可能性があります。Liu氏は、「私たちの研究結果は、コーヒーをやめたり紅茶を大量に飲み始めたりする必要があると意味するものではありません。しかし、適度な紅茶の摂取は骨の健康をサポートする簡単な方法のひとつであり、特にアルコールを飲む女性にとってはコーヒーの過剰摂取が理想的ではないかもしれないと示唆しています」と述べました。

