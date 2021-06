お酒の量を減らす「2つのシンプルな方法」とは？

・関連記事

アルコールは幹細胞のDNAに不可逆なダメージをもたらすと判明 - GIGAZINE



「お酒は乳がんを引き起こす危険がある」という事実がなぜ見逃されてきたのか? - GIGAZINE



「お酒を飲むことは総合的に見て健康に悪い」という研究報告 - GIGAZINE



「飲酒は適量であっても脳を萎縮させる可能性がある」と2万5000人のデータから判明 - GIGAZINE



「運動すること」よりも「お酒を飲むこと」の方が健康との関連性が高いと90歳以上を対象とした研究で示される - GIGAZINE



「適量」の飲酒であっても脳卒中のリスクは高まるという研究結果 - GIGAZINE



「適量のお酒」ですら脳の認知機能の低下を早めるとする調査結果 - GIGAZINE

