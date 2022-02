2022年02月15日 11時05分 メモ

AMDによる半導体企業ザイリンクス買収が完了、技術を取り込んだ初の製品は2023年登場



2020年に発表された、AMDによる3兆6000億円での半導体企業・ザイリンクスの買収が完了したことがわかりました。AMDのリサ・スーCEOによると、AMDとザイリンクスの技術を組み合わせた初の製品は2023年に登場予定だとのことです。



AMDは時価総額1350億ドル(約15兆6000億円)で、年間収益164億ドル(約1兆9000億円)の大部分を高性能PCやサーバー、ゲーム機のCPU・GPU・SoCから得ています。



一方、ザイリンクスは時価総額480億ドル(約5兆5000億円)で、年間収益31億ドル(約3600億円)はFPGAやSoCから得ています。



AMDによるザイリンクス買収は2020年10月に発表されたもので、AMDとしては、FPGA市場を主導するザイリンクスを買収することでデータセンター向け事業を強化し、同じくFPGA大手だったアルテラを買収したIntelに対抗する狙いがあるとみられています。



すでにAMDはCPUとFPGAのハイブリッドプロセッサの特許も出願しています。



AMDのリサ・スーCEOは、すでにザイリンクスの技術を取り入れたIPをプロセッサのロードマップに統合しており、2023年に最初の製品を出す予定だとのことです。