2021年06月02日 14時00分 ウェブアプリ

Twitterがお天気情報について気象専門家と直接やりとりできる新サービス「Tomorrow」をスタート



Twitterが気象の専門家と協力して天気ニュースサービス「Tomorrow」を開始しました。Tomorrowは気象学者のエリック・ホルトハウス氏を中心とした18人の気象学者で構成された専門家チームと、ローカルの気象情報についてダイレクトにやりとりできるというもの。Twitterは気象災害時などに利用が増加するため、ローカルな気象情報についてリアルタイムで情報を得られたり、専門家と直接やりとりしたりできるTomorrowは多いに役立つと考えられています。



Twitter to launch local weather news service - Axios

https://www.axios.com/twitter-holthaus-tomorrow-weather-meteorologists-6ca8692a-112c-45a4-92f2-3fae5ea813f0.html



Twitter Launches Paid Weather News Service as it Moves into Subscription Content | Social Media Today

https://www.socialmediatoday.com/news/twitter-launches-paid-weather-news-service-as-it-moves-into-subscription-co/601086/



Twitter launches 'Tomorrow' local weather news service in U.S.

https://www.ithinkdiff.com/twitter-tomorrow-local-weather-news/



Twitterはサービスを収益化すべくサブスクリプションサービスの提供に力を入れていますが、Tomorrowも新たなサブスクリプションサービスの1つ。2021年6月1日(火)に北米の16都市でサービスがスタートしており、記事作成時点では以下の機能が有効になっています。



・気象学者チームに天気や気象情報について無制限に質問でき、必ず回答がもらえる機能。

・ノーカットインタビューを含む、メンバー限定のメールマガジン。

・ポッドキャストや長編コンテンツへの早期アクセス権。

・Tomorrowグッズの割り引きやその他会員限定特典

・全会員の収益の1%が環境のための組織を支援することに使われるという確約。



Tomorrowは以下からアクセスできます。



Tomorrow

https://www.tmrw.is/





ホルトハウス氏はTwitterでTomorrowについて「天気は、私たちみんなを1つにするものです。あなた方がTomorrowに参加できることにとてもわくわくしています」とコメントしました。





Twitterの製品部門ヴァイスプレジデントであるマイク・パーク氏によると、Twitterではハリケーンや洪水、火事といった出来事に関連して会話数が増加するとのこと。ホルトハウス氏も、「ハリケーン・サンディが発生した時、1週間のうちでフォロワーが5000人から1万5000人に増加しました」とコメントしており、災害時の避難について緊急で答えを求めている人からDMが届くような状況があることから、「人々が必要とするタイミングで気象情報を平易な言葉で説明したいと思っています」と述べています。



Tomorrowのメンバーシップは月額10ドル(約1100円)から。ホルトハウス氏は、2022年までには「Twitterの使用頻度が高いが、精度の高い気象サービスが存在しない」インドやブラジルを始めとする国々にもサービスを広げたいと考えているとのことです。