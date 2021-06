「宇宙ゴミ」が国際宇宙ステーションに衝突してロボットアームが損傷

by NASA/Canadian Space Agency 地球の衛星軌道上にはロケットや人工衛星の破片などの 宇宙ゴミ(スペースデブリ) が大量に浮遊しており、国際宇宙ステーション(ISS)や人工衛星に衝突して深刻な影響が出ることが懸念されています。 カナダ宇宙庁 が2021年5月28日、ISSのロボットアームを定期検査した際に「スペースデブリが衝突した痕跡」を発見したと報告しました。 International Space Station news - Canadian Space Agency https://www.asc-csa.gc.ca/eng/iss/news.asp#20210528 Orbital debris strikes ISS robotic arm, leaves a mark - CNET https://www.cnet.com/news/orbital-debris-strikes-iss-robotic-arm-leaves-a-mark/ Space station robotic arm hit by orbital debris in 'lucky strike' (video) | Space https://www.space.com/space-station-robot-arm-orbital-debris-strike 衛星軌道上を周回するスペースデブリは秒速数kmを超えるスピードで移動しているため、たとえ小さな破片であっても人工衛星やISSに深刻なダメージを与える可能性があります。そのため、直径5~10cmを超える 2万3000個ものスペースデブリが監視対象となっており 、衝突の危険性があると判断された場合にはISSが軌道を調整して回避しています。 ISSが軌道調整、宇宙ごみとの衝突回避 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News https://www.afpbb.com/articles/-/3305915

2021年06月01日

