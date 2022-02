「Starlinkの人工衛星40基が地球の大気圏に再突入する可能性がある」とSpaceXが公表

Geomagnetic storm costs SpaceX 40 freshly launched Starlink satellites - Space Explored https://spaceexplored.com/2022/02/08/geomagnetic-storm-costs-spacex-40-freshly-launched-starlink-satellites/ A geomagnetic storm may have effectively destroyed 40 SpaceX Starlink satellites - The Verge https://www.theverge.com/2022/2/8/22924561/spacex-starlink-satellites-geomagnetic-storm SpaceXは現地時間の2022年2月3日13時13分、 フロリダ州のケネディ宇宙センター から商業用打ち上げロケットの ファルコン9 を利用して、地球の 低軌道 に49基のStarlink衛星を打ち上げました。 Starlink衛星は動作する軌道よりも低い軌道に展開され、その後で正常な軌道へ衛星を上昇させる操作を行う仕組みになっています。これは、システムが正常に動作しない衛星が発見された場合に軌道を離脱させ、他の衛星に影響を及ぼすスペースデブリを生成しないようにするためだとのこと。SpaceXは、「展開高度が低いため、より高性能な衛星が必要となり、かなりのコストがかかります。しかし、これは持続可能な宇宙環境を維持する上で正しいことだと思っています」と述べています。 SpaceXは公式声明の中で、今回打ち上げられたStarlink衛星は2月4日に発生した磁気嵐の影響を受けたと述べています。磁気嵐は大気の温度と密度を高める原因となり、今回の磁気嵐では大気の抗力が通常時よりも50%増加したそうです。

2022年02月09日 13時55分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

