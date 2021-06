犬のコロナウイルスが人に感染することが判明、危険性はあるのか？

・関連記事

中国の新型コロナウイルスが「ヘビからヒトへ」感染した可能性が高いことが判明 - GIGAZINE



ゴリラが新型コロナウイルスに感染 - GIGAZINE



ネコからネコに新型コロナウイルスが感染することが確認される、症状は出ないため「静かな中間宿主」となる可能性も - GIGAZINE



ネココロナウイルスの治療薬が新型コロナウイルス感染症に効果を発揮することを示す研究結果 - GIGAZINE

2021年06月01日 11時30分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.