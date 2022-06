太陽活動の影響で地球を周回する人工衛星が急降下する事態に、人工衛星にとって厳しい時期の到来か

太陽ではしばしば 太陽フレア という爆発が起きており、これによって電磁波や粒子線などが地球近傍へ放出される 太陽嵐 が発生します。太陽フレアおよび太陽嵐は地球の磁場を乱してさまざまな悪影響を及ぼす可能性があり、日本の総務省は6月21日に「太陽フレアによって携帯電話やテレビが2週間にわたり断続的に使えなくなり、広域停電が起きる可能性もある」と 報告しました 。近年は太陽活動が活発化しつつあり、すでに地球を周回する人工衛星が想定以上のスピードで地球へ降下するなど、さまざまな影響が及んでいると宇宙系メディアのSpaceが報じています。 Unexpected solar weather is causing satellites to plummet from orbit | Space https://www.space.com/satellites-falling-off-sky-solar-weather

2022年06月27日 06時00分00秒

