陰謀論者グループ「QAnon」に関連するフレーズがTwitterやFacebookからどんどん消えている

・関連記事

過激派が集う海外匿名掲示板「8kun」を事実上支援しているホスティングプロバイダ「VanwaTech」創設者の考えとは? - GIGAZINE



陰謀論を広めるグループ「QAnon」が巨大掲示板のRedditを離れた理由とは? - GIGAZINE



Facebookが陰謀論者グループ「QAnon」の利用を全面的に禁止 - GIGAZINE



Twitterが陰謀論を広める「QAnon」関連アカウント7000件を永久停止 - GIGAZINE



Amazonが陰謀論集団「QAnon」関連商品を排除へ、連邦議会議事堂襲撃事件を受けて - GIGAZINE



児童人身売買の反対運動を利用してネット上で暗躍する陰謀論者グループ「QAnon」が拡大 - GIGAZINE



GoogleやAppleから排斥されたSNS「Parler」がApp Storeに復活することが判明 - GIGAZINE



極右に人気のSNS「Gab」がサイバー攻撃を受けてトランプ氏のアカウントを含む70GBのデータが流出 - GIGAZINE



2021年05月28日 06時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.