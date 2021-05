カフェインの眠気解消効果は「タスクの種類次第」との研究結果、一体どんな仕事はカフェインの効果が薄いのか？

起床時や、仕事や勉強に取りかかる前などに、眠気覚ましとしてコーヒーを飲んでいるという人は多いはず。これまでの研究により、コーヒーなどに含まれるカフェインには、「 認知能力への悪影響を減らす効果 」や「 記憶力をアップさせる効果 」があることが確かめられています。しかし新たな研究により、「カフェインがもたらす認知機能の改善効果は作業の内容によって異なる」ことが分かりました。 Caffeine selectively mitigates cognitive deficits caused by sleep deprivation - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34014758/ Can caffeine cure sleep deprivation? | MSUToday | Michigan State University https://msutoday.msu.edu/news/2021/caffeine-and-sleep

2021年05月27日 23時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1l_ks

