陰謀論を広めたTwitterユーザーの身元を開示するよう裁判所命令が下る

しかし、このニュースはその後「適切なレビューの結果、基準を満たしていないと判断された」として 削除されました 。FoxNewsはこの件に関して 弁明も謝罪も行っていません 。 Statement on coverage of Seth Rich murder investigation | Fox News https://www.foxnews.com/politics/statement-on-coverage-of-seth-rich-murder-investigation

偽のFBI文書を作成し、ウソの情報をニュースメディアに提供したTwitterアカウントに関するアカウントの登録情報とIPアドレスを公開するよう、Twitterに対して裁判所命令が下されました。 ORDER RICH https://www.documentcloud.org/documents/7223134-ORDER-RICH.html Judge Orders Twitter To Unmask FBI Impersonator Who Set Off Seth Rich Conspiracy : NPR https://www.npr.org/2020/10/07/921285470/judge-orders-twitter-to-unmask-fbi-impersonator-who-set-off-seth-rich-conspiracy

・関連記事

なぜ人は怪しげな陰謀論を信じてしまうのか? - GIGAZINE



インターネット上で生み出される陰謀論の特徴とは? - GIGAZINE



「陰謀論」を信じてしまう人に共通する気質「スキゾタイピー」とは? - GIGAZINE



なぜ私たちは陰謀論や超常現象を信じてしまうのか? - GIGAZINE



児童人身売買の反対運動を利用してネット上で暗躍する陰謀論者グループ「QAnon」が拡大 - GIGAZINE

2020年10月08日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.