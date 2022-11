2022年11月29日 23時00分 ネットサービス

イーロン・マスクがTwitterのトップに立ってからトランプ陣営共和党議員のフォロワーが増加し民主党議員のフォロワーは減少

by Daniel Oberhaus



イーロン・マスク氏がTwitterを買収してから数週間で、知名度の高いアメリカ共和党議員らのフォロワーが増加した一方で、民主党議員らのフォロワーは減少したことがワシントン・ポストの調べにより明らかになりました。



Musk’s Twitter takeover prompts gains for some high-profile Republicans - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/11/27/musk-followers-bernie-cruz/



議員数名をピックアップしてフォロワーの推移を視覚化したグラフが以下。赤線が共和党議員、青線が民主党議員であることを示しており、横軸は2022年9月30日を基準としたフォロワー数の増減を示しています。グラフを確認すると、マスク氏がTwitterを買収した10月28日から11月21日にかけて民主党議員の多くがフォロワーを失っているのに対し、共和党議員は多くのフォロワーを獲得していることが分かります。このうちエリザベス・ウォーレン上院議員(Sen.)やバーニー・サンダース上院議員は10万人以上フォロワーを失っています。その一方で、ジム・ジョーダン下院議員(Rep.)やマージョリー・テイラー・グリーン下院議員は30万人を超えるフォロワーを獲得したとのこと。





ワシントン・ポストは「フォロワー数が上下する理由を正確に伝えるのは難しく、Twitterがボットアカウントを一斉に禁止することが影響することも多いです。また、特定の政治家をフォローしている人が全員、その人の支持者というわけでもありません」と述べました。



しかし、それでもこのパターンから読み取れることとして「何万人ものリベラル派がサイトを去る一方で、保守派が参加したり、より活発になったりして、マスク氏の所有下でのサイトの人口構成が変化している可能性を示唆しています」というものを挙げ、この変化はマスク氏がTwitterを買収する意向を初めて表明した2022年4月の傾向と一致しているとしました。





全体的な調査によると、共和党議員は平均して8000人のフォロワーを獲得し、民主党議員は平均して4000人のフォロワーを失ったとのこと。



マスク氏は自身を「政治的に穏健派」としていますが、ワシントン・ポストによると、「Twitterの前経営陣が保守派に偏見を持っている」と非難するサイトに同調していたといいます。Twitterはかつてドナルド・トランプ元大統領のアカウントを永久凍結し、トランプ氏に追随する保守派ユーザーも多く凍結したことなどから、一部の人々から「Twitterは反保守的な偏見がある」と非難されていますが、一方で「Twitterに偏見はなく、ユーザーの行動に偏りがあるのみではないか」とも指摘されています。



マスク氏はかねてからTwitterを「誰もが自分の意見を言える街の広場のようなものにしたい」と述べており、トランプ元大統領のアカウント凍結も間違いだったと指摘していました。そのため、Twitterを買収したマスク氏は買収後数週間で「トランプ元大統領を復活させるべきか」というアンケートを実施し、賛成多数であったことから実際にアカウントの凍結を解除しています。



マスク氏は言論の自由を掲げる一方で「Twitterが何を言っても罰せられないような、自由奔放な地獄絵図になってはいけません」と述べ、ボットアカウントやスパムアカウント、パロディと明記しないなりすましアカウントは厳しく規制を設ける姿勢を見せています。しかし、体制が大きく変わったTwitterが「どれだけヘイトスピーチを許容するのか」というラインを探るユーザーがヘイトスピーチをまき散らしたほか、かつて「公式マーク」として知られていた認証済みバッジを一般人が買えるようになってしまったせいでなりすましアカウントが増加したため、複数の広告主が広告の出稿を停止しているとも伝えられています。