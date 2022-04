2022年04月26日 11時15分 ネットサービス

イーロン・マスクによるTwitter買収はトランプ元大統領をTwitterに引き戻すのか?

by Gage Skidmore



2022年4月25日にTwitterがイーロン・マスク氏による買収案に合意したことを発表しました。マスク氏によるTwitter買収を受けて、海外メディアのFox NewsがTwitterの熱心な利用者として知られていたドナルド・トランプ元大統領に対して「Twitterでの活動を再開する意思があるか否か」を質問しています。



Trump will not return to Twitter even as Elon Musk purchases platform, will begin using his own TRUTH Social | Fox News

https://www.foxnews.com/politics/trump-will-not-return-to-twitter-even-if-elon-musk-purchases-platform-will-begin-using-his-truth-social



トランプ氏は2021年までは自身のTwitterアカウントで積極的に情報を発信していましたが、2021年の連邦議会議事堂襲撃事件発生後にTwitterからアカウントを永久凍結されました。その後、トランプ氏は2021年10月に「政治的差別のないソーシャルメディアプラットフォーム」をうたう新SNS「TRUTH Social」を発表。TRUTH Socialはベータ公開を経て2022年2月に一般公開されました。



マスク氏によるTwitter買収を受けてFox Newsが実施したインタビューに対して、トランプ氏は「私は、計画通り今後7日以内にTRUTH Socialに参加する予定です」「私はTwitterには参加しません。TRUTH Socialにとどまるつもりです。私はマスク氏を良い人だと思いますし、彼がTwitterを改善してくれることも願っています。しかし、私はTRUTH Socialにとどまります」と述べ、Twitterでの活動を再開する意思がないことを強調しました。



さらに、トランプ氏は「私たち(TRUTH Social)は何百万人ものユーザーを受け入れています。そして、私たちはTRUTH Socialにおける反応がTwitterよりもはるかに優れていることを知りました。Twitterにはボットや偽アカウントがはびこっています。一方で、私たちはできる限り対処しています」「要するに、私はTwitterには戻らないということです」と語り、ボットや偽アカウントへの対応におけるTRUTH Socialの優位性をアピールしています。





続けて、トランプ氏はマスク氏によるTwitter買収について「それは良いことだと思います。私たちはアメリカに自由と正義と公正を求めており、(プラットフォームは)より開かれたものであるほど良いと考えています」と述べ、マスク氏によるTwitter買収を支持しています。



また、TwitterとTRUTH Socialが競合するのではないかという指摘に対して「TwitterがTRUTH Socialの競合になるとは考えていません。TRUTH Socialは私の声のためのプラットフォームです。そして、私の支持者のためのプラットフォームです」と述べています。加えて、「私は保守派もリベラルも関係なくTRUTH Socialに参加して欲しいと考えています」「Twitterが非常に退屈になったのは、私がTwitterを去った際に保守派の人々がTwitterを去り、交流がなくなったからです。TRUTH Socialでの交流はすばらしいものです」「私たちは全員を必要としています」と述べ、TRUTH Socialへの参加を呼びかけています。



なお、トランプ氏は「マスク氏と連絡を取っているか否か」についてはコメントを避けたとのことです。