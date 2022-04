2022年04月20日 16時00分 ネットサービス

「Twitterが保守派に厳しいのは間違い、保守派が誤情報を共有しがちなだけ」という指摘



Twitterはドナルド・トランプ元大統領のアカウントを永久凍結し、トランプ氏に追随する保守派ユーザーも多く凍結したことなどから、一部の人々からは「Twitterは反保守的な偏見がある」と非難されています。このような指摘に対し、新たに「Twitterに偏見はなく、ユーザーの行動に偏りがあるのみ」とする調査結果が示されました。



PsyArXiv Preprints | Is Twitter biased against conservatives? The challenge of inferring political bias in a hyper-partisan media ecosystem

https://psyarxiv.com/ay9q5



Fascinating New Study Suggests (Again) That Twitter Moderation Is Biased Against Misinformation, Not Conservatives | Techdirt

https://www.techdirt.com/2022/04/18/fascinating-new-study-suggests-again-that-twitter-moderation-is-biased-against-misinformation-not-conservatives/



マサチューセッツ工科大学のチー・ヤン氏らは、各種ソーシャルメディア企業がよく「反保守的な偏見がある」と非難されることがある点を踏まえ、9000人のTwitterユーザーを対象に、Twitterのアカウント停止措置に政治的偏見が介在しているのかどうか調査しました。





対象者はすべて政治的発言を行うユーザーで、半数は民主党支持者、半数は共和党支持者でした。対象期間は2020年10月から6カ月間で、この間にトランプ氏とジョー・バイデン大統領が雌雄を決したアメリカ大統領選挙が行われました。



調査期間中、アカウントが停止されたユーザーはバイデン氏を擁立した民主党の支持者では7.7%だったのに対し、トランプ氏率いる共和党の支持者では35.6%だったとのこと。この点において重要なのは、共和党支持者は民主党支持者に比べて「誤った情報サイトからのニュースを多く共有していた」ということであるとヤン氏らは述べています。





Twitterは「合成または操作されたメディアに関するポリシー」を明示しており、「利用者を欺いたり、混乱させたりして、損害をもたらす可能性のある、合成または操作されたメディアや、文脈から切り離されたメディア(『誤解を招くメディア』)を共有することは禁止されています」と記しています。Twitterはあくまで上記のポリシーに従ってアカウントの停止を行っているだけで、Twitterに偏見があるという主張は疑問視されるとのこと。



ヤン氏らは「共和党支持者が民主党支持者よりも多くアカウント停止措置を受けているという観察は、Twitterがその措置に政治的偏見を示したという主張を支持するものではありません。私たちの結果から両者間に誤情報の共有頻度という非対称性があることは明らかで、単純にアカウントの停止率から政治的偏見について推論することは不適切です」と述べました。



ソーシャルメディアの文化においてモデレーションシステムに政治的偏見があるという意見は多いですが、一部は関係者が直々に存在を否定しているものもあります。海外掲示板Redditの元CEOはRedditの実情について「左派・右派はどちらも『プラットフォーム側は相手の肩を持っている』と主張し続けていますが、SNSの運営側が規制しているのは特定の話題ではなく、特定の話題に関するユーザーの言動です。運営側は心の底から『政治的な話はどうでも良い』と考えています」という見解を示しています。