イーロン・マスクによるTwitter買収で保守派アカウントは最大1万7000人のフォロワーを獲得、対するリベラルのアカウントは最大6000人のフォロワーを喪失



IT系ニュースサイトのThe Vergeがソーシャルメディア統計サイトのSocial Bladeからまとめたデータから、Twitterが実業家のイーロン・マスク氏の買収案に合意したと発表されてから2日間で、影響力のあるアカウントのうち保守的なユーザーは従来の10倍の速度でフォロワーが増えたことがわかりました。一方でリベラルのユーザーは合計数十万人のフォロワーを失ったそうです。



The Vergeは10万人以上のフォロワーを抱えるアカウントを保守派とリベラルでそれぞれ50人ずつピックアップし、Social Bladeのデータを使って各アカウントのフォロワー数を30日分取得しました。そして、保守派とリベラルでそれぞれフォロワーの変化率の平均値を計算しました。



フォロワーの平均変化率の推移を示したグラフが以下。縦軸が変化率(0.002%刻み)で、横軸が月日です。保守派(赤)のフォロワー数の変化率は、Twitterの買収案合意が報じられた4月25日を境にグンと上がっていることがわかります。これに対してリベラル(青)はガクンと落ち込んでいます。





The Vergeによれば、保守派50人のうち、4月25日以降にフォロワーが減ったのは2人だけで、あとの48人はすべて25日と26日でフォロワーが増え、最大で1万7229人も増加したとのこと。これに対して、リベラル50人はすべて25日・26日の両日でフォロワーを失っており、最大で6062人減少したそうです。あくまでもフォロー・フォロワーの関係のみなので、ユーザーの思想を反映したものではありませんが、全体的にみると買収報道以前と比べて保守派のクラスタの方がわずかに大きくなったとみられます。



そもそも、マスク氏による買収劇が繰り広げられる以前のTwitterは思想的にリベラルに偏っていたのではないかといわれています。2020年10月、バイデン大統領の息子であるハンター・バイデン氏のスキャンダルを報じたニューヨーク・ポストの記事のリンクについて、Twitterは共有を禁じる措置を講じました。



この措置について、翌日にジャック・ドーシーCEO(当時)が「記事リンクのブロックは過ちだった」と述べ、リンクブロックを解除しました。政治関連メディアのPoliticoによると、一連の措置はTwitterの法務担当責任者であるビジャヤ・ガッデ氏の指示によるものだとのこと。ガッデ氏はTwitter社内では「道徳的権威」と見なされており、他にも政治広告の禁止や不快なツイートへの警告ラベルの貼付を指示したといわれています。



さらにPoliticoによれば、ガッデ氏は会議中に「イーロン・マスク体制のTwitterなんてやってられない!」と大声で叫んだとのこと。保守派ポッドキャストの運営者がこの記事についてツイートしたところ、マスク氏は「真実の記事を掲載した大手報道機関のTwitterアカウントを停止することは、明らかに不適切でした」とコメントしました。ただし、マスク氏は具体的な報道機関の名前と記事のタイトルは伏せています。



