野ウサギが掘り起こした石ころが考古学的に貴重な「9000年前の石器」だということが判明、さらに土器のかけらも発見される

イギリスの スコークホルム島 で、野生動物保護団体の職員が野生のウサギが巣穴近くで見つけた石が、実は「約9000年前ごろの人類が使っていた石器」だったことが分かりました。 The Skokholm Blog http://skokholm.blogspot.com/2021/03/for-second-day-in-four-highlight-of-day.html Rabbits dig up 9,000-year-old artifacts on 'Dream Island' | Live Science https://www.livescience.com/rabbits-dig-up-uk-artifacts.html 風光明媚なことから「夢の島(ドリームアイランド)」とも呼ばれるスコークホルム島は、希少な渡り鳥を始めとした野生生物が多数生息していることから、イギリスの自然保護法に基づく 特別科学的関心地区 に指定され、環境の保全と動物の観察を職務とする住み込みの監視員が配置されています。 2013年からスコークホルム島の監視員を務めているリチャード・ブラウン氏とジゼル・イーグル氏は2021年3月に、同島にあるウサギの巣穴近くで細長い形状をした小石を発見しました。

2021年05月16日 20時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1l_ks

