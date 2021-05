【訃報】「ポスト・イット」の開発者であるスペンサー・シルバー氏死去

付箋の原型である 3M の主力商品「 ポスト・イット 」を開発した科学者、スペンサー・シルバー氏が、2021年5月8日になくなりました。80歳でした。 3M Company - Spencer Silver, co-inventor of 3M Post-it® Notes, dies at 80 https://news.3m.com/English/3m-stories/3m-details/2021/Spencer-Silver-co-inventor-of-3M-Post-it-Notes-dies-at-80/default.aspx 1941年、アメリカのテキサス州サンアントニオで生まれたシルバー氏は、アリゾナ州立大学とコロラド大学ボルダー校で化学の学位を取得した後、1966年に3Mの中央研究所に入所しました。

・関連記事

マリオを何千枚もの付箋紙で作ったムービー「Mario - Post It Life」 - GIGAZINE



学校の窓に6400枚の付箋紙でドンキーコングやマリオを再現 - GIGAZINE



【訃報】「コピー&ペースト」を生み出したコンピューター科学者のラリー・テスラー氏死去 - GIGAZINE

2021年05月14日 12時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.