オーストラリア産「カンガルーステーキ」実食レビュー、肉屋で見かけた野性感あふれる肉は一体どんな味がするのか？

・関連記事

オーストラリアに行ってきたのでカンガルーの肉を調理してみた - GIGAZINE



トドの刺身やカンガルーのステーキなど、居酒屋「宝雪酒坊」で珍しいお肉を食べてきました - GIGAZINE



カンガルー肉も食べ放題、京都ロイヤルホテルの「オーストラリアンディナーバイキング」試食レビュー - GIGAZINE



オーストラリアの象徴的な動物「カンガルー」は邪魔者扱いで「積極的に食べよう」という議論が上がっている - GIGAZINE



カラス・イノシシ・ヒヨドリ・トドなどのレア食材をジビエ専門炭火焼店「焼山」で食べまくってきた - GIGAZINE



シカ・イノシシなどの「ジビエ肉」専門加工施設で国内最大規模の「九州狩猟肉加工センター」取材レポ - GIGAZINE



イノシシやシカの10倍うまい幻のジビエ肉「ムジナ(アナグマ)」のすき焼き専門店「むじなや」が会員制から一般公開されるので行ってきた - GIGAZINE



ハンターが狩った鹿の生肉をゲットしたので「鹿シチュー」などを作ってみた - GIGAZINE



2021年05月03日 22時00分00秒 in 試食, 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.