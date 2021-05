大量の敵を一気に片付ける爽快感が楽しいハック＆スラッシュな無料アクションRPG「Path of Exile」プレイレビュー

「The Dweller of the Deep」というミニボスを発見。

この「Scroll of Wisdom」はいわゆる鑑定の書です。例えば下の画像の「Twig Spirit Shield」は最下段が「Unidentified」となっており、このままでは装備するどころか能力値を知ることすらできません。「Scroll of Wisdom」を右クリックしてからこのアイテムをクリックすることで対象アイテムの性能を確認できます。

2021年05月04日

