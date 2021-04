過去120年間の気候変動が一発でわかる地図やグラフをアメリカ海洋大気庁が公開

海洋と大気に関する調査や研究を行う アメリカ海洋大気庁 (NOAA)が、アメリカの気温・降水量・風速・積雪量などのさまざまな気候観測値の1991年から2020年までの30年間平均である「 平年値 」を、2021年5月第1週に公開します。これに先駆けて、NOAAが1901年からどれだけ気候が変動しているかを示すデータを公開しました。 Climate change and the 1991-2020 U.S. Climate Normals | NOAA Climate.gov https://climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-and-1991-2020-us-climate-normals 平年値が最後に更新されたのは2011年で、1971年~2000年から1981年~2010年のものに更新されました。この時には、気候に関連する植物の分布帯である「 植物帯 」を示す以下の地図が作成されました。1971年~2000年の時(画像左)と比べると、1981年~2010年(画像右)の植物帯が全体的に北に推移していることがわかります。植物帯がより気温の低い北にずれるということは「アメリカの気候が全体的に温暖化している」ことを示しています。

2021年04月28日

