無料で個性的＆カラフルなQRコードをカスタマイズして生成できるウェブアプリ「QR.io」

・関連記事

QRコードを生成できるだけでなく「作り方」まで理解できる「Creating a QR Code step by step」 - GIGAZINE



iOS 14でApple PayがQRコード支払いをサポートする可能性 - GIGAZINE



QRコードを読み取るだけでWi-Fiにログインできるカードを簡単に作成できる「WiFi Login Card」 - GIGAZINE



オープンソースで誰でも簡単に短縮URLを生成できるWebサービス「Kutt.it」レビュー - GIGAZINE



無料&登録不要でPCの画面をスマホや他のPCと共有できる「Deskreen」レビュー - GIGAZINE

2021年04月18日 17時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.