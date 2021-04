iPhone 13ではディスプレイ上部にあるノッチが小さくなる可能性

2021年に登場する「iPhone 13」では、ディスプレイ上部にある切り欠き(ノッチ)部分が従来のものよりも小さくなるとウワサされています。2021年4月17日にリークされたiPhone 13用の保護ガラスの写真でも、このノッチが小さくなっているのがわかります。 New photos claim to show smaller iPhone 13 notch compared to iPhone 12 - 9to5Mac https://9to5mac.com/2021/04/17/iphone-13-notch-images-vs-iphone-12/ 中国のSNSであるWeibo上で、iPhone 13用に作成された保護ガラスの写真がリークされています。この保護ガラスの写真から、iPhone 13のディスプレイサイズおよびノッチのサイズが明らかになりました。 WeiboでリークされたiPhone 13用の保護ガラスの写真は、 @duanrui1205 さんがTwitter上で共有しています。

2021年04月18日 17時30分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by logu_ii

