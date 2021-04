2021年04月16日 11時36分 サイエンス

史上初の「ヒトとサルのキメラ」の細胞が実験室で誕生、細胞分裂して増殖する様子も観察される



サルの胚に人間の幹細胞を注入して「ハイブリッド胚」を作成する実験により、人間とサルの細胞を一緒に成長させて最長で19日間生存させることに初めて成功したとの研究結果が発表されました。人間に最も近い遺伝的近縁種の1つとして知られるカニクイザルと人間の細胞を同時に生育させてその様子を観察することで、将来的には臓器移植用の臓器の製造や医薬品の試験などに応用できるとされていますが、倫理的な課題を指摘する声も上がっています。



ヒトと動物の細胞を合成・生育させて「ハイブリッド胚」や「キメラ胚」、「(PDFファイル)動物性集合胚」と呼ばれる胚を作成すると、動物の体内で人間の臓器や体組織を作ることができるため、再生医療や糖尿病治療の研究に役立つとされています。2018年には、ヒトとヒツジのハイブリッド胚を作成する研究が発表されたほか、2019年にはネズミの体内でヒトの細胞でできた臓器を発達させる実験が日本で承認されました。



人間と羊のハイブリッドが糖尿病治療や臓器移植にとっての光となるか? - GIGAZINE



2021年4月15日に学術雑誌・Cellで発表された論文の中で、ヒトとサルのハイブリッド胚作成に成功したと発表したのは、アメリカのソーク研究所や中国の昆明理工大学の研究チームです。研究チームは、カニクイザルから摘出した卵子を受精させ、受精から6日後の受精卵にヒトの人工多能性幹細胞(iPS細胞)を25個注入して培養しました。こうして作成されたヒトとカニクイザルのハイブリッド胚は、細胞分裂により132個に増えましたが、作成から10日後には103個に減少。17日目には12個まで減少し、最終的に3個が19日間生存しました。



ソーク研究所のJuan Carlos Izpisua Belmonte教授は、実験結果について「このようなEx vivo(生体外)の研究を重ねて十分な知見を蓄積することで、最終的にはヒトの細胞や組織を作成して移植することができるようになると期待しています」と述べました。



今回の研究には携わっていないミシガン大学のジェフリー・プラット教授は、アメリカのニュースメディア・NPRの取材に対し、「Izpisua Belmonte教授らの研究は、『発生のプロセスを完全に理解することができれば心臓や腎臓、肺などを作ることが可能』という主張に対する、非常に説得力のあるエビデンスを示した重要な一歩です」と回答しました。





一方、科学者の中には生命に対する倫理的な問題を危惧する人もいます。スタンフォード大学の生命倫理学者であるハンク・グリーリー氏は、「私たちが『猿の惑星』が現実になる瀬戸際だとまでは考えていません。悪質な科学者はそう多くないでしょう。しかしゼロではありません。だからこそ、『ペトリ皿の中に収まる以上のことをしてもいいか』について真剣に考えるべき時期が来ていると思います」と述べました。



Izpisua Belmonte教授らのチームは今後、生命倫理の専門家らとよく協議を重ねつつ、今回の研究で得られたハイブリッド胚の遺伝子を解析する研究を継続し、ヒトとサルの細胞の間で行われたと見られる「コミュニケーション」を明らかにしていく予定とのことです。